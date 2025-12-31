Haberler

Gaziantep'te jandarmadan 2 bin 60 personelle yılbaşı ve kar yağışı tedbiri

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı ve yılbaşı tedbirleri kapsamında 508 araç ve 2 bin 60 personelle yol kontrol ve devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri yoğun kar yağışı ve yılbaşı tedbirleri çerçevesinde 508 araç ile 2 bin 60 personelle pek çok noktada yol kontrol ve devriye faaliyeti icra etti.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve mülki makamların koordinesiyle, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve yılbaşı tedbirlerine yönelik pek çok noktada yol kontrol ve devriye faaliyeti icra edildi. Ekipler, yeni yılın huzur-güven ortamı içerisinde karşılanması ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için il genelinde 356 asayiş unsuru, 64 trafik ve otoyol jandarma unsuru, 36 istihbarat unsuru, 24 narkotik unsuru, 24 KOM unsuru, 23 JASAT unsuru, 16 komando timi, 12 TEM unsuru, 8 köpek unsuru ve 16 drone olmak üzere toplam 518 araç ve 2 bin 60 personelle çalışma yaptı.

Çalışmalar ile kentin pek çok noktasında yılbaşı ve kar yağışı için emniyet ve güvenlik tedbirleri alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
