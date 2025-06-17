Gaziantep'te jandarma operasyonuyla yakalanan FETÖ üyesi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma operasyonuyla yakalanan FETÖ üyesi tutuklandı
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Gaziantep'te jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olan M.K. isimli 1 şüpheli şahıs Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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