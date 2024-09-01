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Gaziantep'te Jandarma Operasyonunda Skunk Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan şok huzur güven uygulamasında 1 kilo 520 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca aranan 3 şüpheli de yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur güven uygulamasında 1 kilo 520 gram skunk ele geçirilirken aranan 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyounda Nurdağı ilçesinde şok huzur güven uygulaması yapıldı. Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla 770 şahıs ile 221 araç sorgulandı.

Uygulama sonucunda 1 kilo 520 gram skunk cinsi uyuşturucu madde, 40 gram kubar esrar ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan sorgulamalarda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan M.S., O.S. ve Y.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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