Gaziantep'te Jandarma Operasyonu: 34 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 milyon 650 bin TL değerinde 34 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Nizip ilçesinde lojistik şirketi sahibi M.E ve A.E. isimli şahıslara ait işyeri ve depolarında arama yapıldı. Aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 650 bin TL olan 34 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7 adet tabanca mermisi, 3 milyon 427 bin 800 TL suç geliri para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan A.E. isimli şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP