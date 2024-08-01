Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından şehir içi yolcu ve yük taşıyan araçlara özel denetim

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından şehir içi yolcu ve yük taşıyan araç ve sürücülerine yönelik özel denetim verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri tarafından şehir içi yolcu ve yük taşıyan araç ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda; 50 araç sürücüsü denetlenirken, 30 araç sürücüsüne toplam 20 bin 700 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP