Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Emniyet Kemeri Denetimi Yaptı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bir trafik ortamının oluşturulması ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, 2021 - 2030 karayolu trafik güvenliği strateji belgesi ve eylem planı çalışmaları kapsamında şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri kullanımı, güvenli bir trafik ortamının oluşturulması ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirme faaliyeti yaptı.

İcra edilen Yol Emniyet ve Kontrol uygulamasında otobüs yolcularına emniyet kemeri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak yolcu otobüsünde de emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı. - GAZİANTEP