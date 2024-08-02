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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Dron Destekli Yaya Devriye Faaliyeti Gerçekleştirdi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyet sırasında mobil göç aracı ile denetim ve kontroller yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti icra edildi. Faaliyet sırasında mobil göç aracı ile denetim ve kontroller yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri, Şahinbey ilçesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı Galle Park ve Alleben Göleti'nde güvenli ortam için dron destekli yaya devriye faaliyeti icra etti. Devriye faaliyeti esnasında mesire alanının güvenliği ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, mangal ateşi yakılmaması, sigara izmariti, cam veya pet şişe gibi yanıcı/yakıcı özelliği bulunan maddeleri mesire alanında bırakmamaları konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca düzensiz göçle mücadeleye yönelik İl Göç İdaresi ile koordineli olarak "Mobil Göç Aracı" ile denetim ve kontrol faaliyeti de icra edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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