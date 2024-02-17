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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Çocuklara Çevre ve Hayvan Hakları Eğitimi Verdi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvan hakları konularında eğitim vererek 241 ilkokul ve lise öğrencisine bilinç kazandırdı. Eğitimde, atık yönetimi, geri dönüşüm ve doğa dostu tüketim gibi konular anlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince çocuklara çevre, doğa ve hayvan hakları konusunda eğitim verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından düzenlenen eğitimler 241 ilkokul ve lise öğrencisi katıldı. Eğitimde, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar, geri dönüşümün önemi, doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konular anlatıldı.

Ayrıca, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilme imkanı sunan HAYDİ uygulaması tanıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Hayvan Hakları Çevre Doğa 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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