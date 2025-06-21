Gaziantep'te Jandarma Anız Yangınlarına Karşı Dron ile Denetim Yapıyor

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarılarda bulunarak dron destekli denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, anız yakılmasının doğaya ve çevreye verdiği zararlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep'te jandarmadan anız yangınlarına karşı dron ile denetim

Jandarma ekipleri denetimlerde çiftçileri anız yangınlarına karşı uyardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince anız yangınlarına karşı denetim faaliyeti yapılarak çiftçiler uyarıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğaya ve çevreye zarar veren anız yangınları ile ilgili bilgilendirme faaliyeti icra etti. Ekipler, anız yakılması olaylarına karşı resmi ve sivil devriye ekipleri tarafından önleyici devriye kolluk devriyesi ve dron destekli denetimler de yaptı.

Jandarma ekipleri çiftçileri uyardı

Devriye ekipleri, arazi sahibi çiftçilere anız yangınları ile ilgili yerinde eğitimler verilerek yaşanabilecek anız yangınlarının önüne geçmek ve erken müdahalede bulunmak amacıyla hareket tarzı konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler, anız yangınının ekilecek ürüne zarar verdiği, toprağı verimsizleştirdiği, toprakta yaşayan canlıları öldürdüğü, çevreye ciddi zarar verdiği ve büyük yangınlara yol açtığı konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekipleri, anız yakanlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini de vurgulanarak gerekli yasal ve cezai işlemin muhakkak yapılacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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