Gaziantep'te İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik adli makamların koordinesiyle çalışma yaptı. Nizip, Araban ve Nurdağı ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.Ö., Z.S., G.Ç., S.Ç. ve E.M. isimli şüpheli şahıslar suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP