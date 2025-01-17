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Gaziantep'te İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyon kapsamında izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik adli makamların koordinesiyle çalışma yaptı. Nizip, Araban ve Nurdağı ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.Ö., Z.S., G.Ç., S.Ç. ve E.M. isimli şüpheli şahıslar suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan malzemelere el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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