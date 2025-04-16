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Gaziantep'te İzinsiz Havai Fişek ve Patlayıcı Madde Satışı Operasyonu

Gaziantep'te İzinsiz Havai Fişek ve Patlayıcı Madde Satışı Operasyonu
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Gaziantep'te, iş yerinde izinsiz havai fişek ve patlayıcı madde sattığı tespit edilen A.A. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı. İşletmesine yapılan operasyonda 470 adet patlayıcı madde ve 240 adet ateşleme malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep'te, iş yerinde izinsiz havai fişek ve patlayıcı madde sattığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurduğu ve satışını yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon yapıldı. A.A. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramalarda 470 adet patlayıcı madde ve 240 adet patlayıcı madde ateşleme malzemesi ele geçirildi.

İşletme sahibi A.A. hakkında adli işlemler başlatılırken ele geçirilen söz konusu malzemelere el konuldu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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