Gaziantep'te İşçiler, Maaşlarını Alamadıkları İçin Toplu İntihara Kalkıştı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki adliye inşaatında çalışan işçiler, uzun süredir alamadıkları maaşları nedeniyle intihar eylemi tehdidinde bulundu. Yetkililerin maaş ödemesi sözü sonrası işçiler eylemlerine son verdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı süren adliye binasında çalışan işçiler uzun süredir maaşlarını alamadıkları iddiasıyla binaya çıkarak toplu intihara kalkıştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı devam eden adliye binasında çalışan işçiler, uzun süredir alamadıkları maaşları nedeniyle eylem yapıyor. Şantiyede toplanan işçiler, haklarını alamadıklarını öne sürerek inşaatın çatısına çıktı. 15 kişilik gurup, maaşlarının ödenmemesi halinde toplu olarak inşaattan atlama tehdidinde bulunarak, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Firma yetkilileri maaşlarının ödeneceği sözü sonrası işçiler ikna olup binadan indi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
