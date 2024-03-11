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Gaziantep'te İşçi Servisi Kazası: 16 Yaralı

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir işçi servisi kontrolden çıkarak güvenlik kamerası direğine çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı ve sıkışan bir işçi kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarındaki güvenlik kamerası direğine çarptı. Feci kazada işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise dakikalar süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te bir fabrikanın işçilerini Araban ilçesine götüren Nurettin S. (52) idaresindeki 27 AHH 635 plakalı işçi servisi Yavuzeli girişinde kontrolden çıktı. Servis aracı yol kenarındaki demir güvenlik kamerası direğine çarptı. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

16 kişi yaralandı, ön tarafta sıkışan işçi dakikalar süren çalışmayla kurtarıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu yaralanan servisteki 16 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılarının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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