Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı GAZİANTEP - Gaziantep'te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Kaza Seyrantepe Mahallesi Limak çimento fabrikası yolu üzerinde meydana geldi. 06 MGG 40 plakalı otomobil ile 27 S 9303 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan 14 kişi yaralanırken 1 kişi ise öldü. Kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaralılara ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.