Gaziantep'te İş Yerinde Sopalı Kavga: 3 Gözaltı

Gaziantep'te bir iş yerinde 2 gurup arasında çıkan sopalı kavgaya bulaştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ünaldı Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi ile çalışanlar arasında sopalı kavga yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP