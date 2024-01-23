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Gaziantep'te inşaatta mini vincin kafasına düşmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaatta çalışan genç işçi, mini vincin kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaatta bulunan mini vincin kafasına düşmesi sonucu ağır yaralanan genç işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Nizip Fevzipaşa Mahallesi Çakır Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın önündeki araca mermer yüklemesi yapan Muhammed Durdu Arısever'in (25) başına, en üst katta bulunan mini inşaat vinci düştü. Ağır yaralanan Arısever, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve daha sonrasında özel bir hastaneye sevk edilen Arısever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Adli Tıp Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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