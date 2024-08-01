Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te İnek Kazası: 3 Kişi Yaralandı, İnek Telef Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir aracın çarptığı ineğe karşı şeritten gelen hafif ticari araç çarptı. İneğin, hafif ticari aracın ön camından içeri girdiği feci kazada 3 kişi yaralandı, inek telef oldu.

Gaziantep'te, bir aracın çarpıp savurduğu ineğe karşı şeritten gelen hafif ticari araç çarptı. İneğin, hafif ticari aracın ön camından içeri girdiği feci kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralanırken inek telef oldu.

Kaza, İslahiye ilçesi Güllühüyük mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye'den Güllühüyük yönüne gitmekte olan Cihan T. yönetimideki 27 AKH 623 plakalı hafif ticari araç yola aniden çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvan, karşı yönden gelen Mehmet B.K.'nin kullandığı 27 ADJ 016 plakalı hafif ticari araca çarparak ön camdan içeri girdi.

3 kişi ağır yaralandı, inek telef oldu

Kazanın ardından, yola çıkan inek olay yerinde telef olurken, ineğin içerisine girdiği araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı. İki otomobilde de büyük çaplı hasar meydana geldi. Yol, ineğin ve hasar gören araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazada yaralanan kişiler ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Arda Y., durumum ağır olmasından dolayı Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Bakmadan Geçme

Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü? Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sümbül çiçeği anlamı nedir, hikayesi ne? Sümbül çiçeği ne ifade eder, neyi temsil eder? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybederse ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title