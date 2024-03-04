Gaziantep'te İlkokul Öğrencilerine Çevre Eğitimi Verildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, çevre, doğa ve hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencilerine eğitim semineri düzenledi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, doğayı koruma bilinci kazandırmak için 257 ilkokul öğrencisine eğitim verdi. Eğitimde, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar, geri dönüşümün önemi, doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konular anlatıldı.

Ayrıca, çevre ihlallerini bildirmek için kullanılan HAYDİ uygulaması tanıtıldı ve vatandaşların telefonlarına yüklendi. - GAZİANTEP