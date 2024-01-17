Gaziantep'te İlkokul Öğrencilerine Çevre Bilinci Eğitimi Verildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 248 ilkokul öğrencisine çevre bilinci eğitimi eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, 248 ilkokul öğrencisine doğayı koruma bilinci kazandırma ve hayvan haklarına saygı konusunda eğitim verdi. Eğitimde, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme de yapıldı. Daha sonrasında ise doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık kazanmalarını ve sıfır atık yaklaşımını tanımalarını sağlamak maksadıyla bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca eğitimde HAYDİ uygulaması da tanıtıldı. - GAZİANTEP