Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar

Togg içerisindeki diyaloglar efsane

Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin YKS Ücretleri Kaymakamlıktarafından Karşılanacak

Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilerin YKS Ücretleri Kaymakamlıktarafından Karşılanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücreti kaymakamlık tarafından karşılanacak. Öğrencilerin başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapmaları gerekecek.

Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretinin kaymakamlık tarafından karşılanacağını açıkladı. Konu ile ilgili açıklama yapan İşçimen, "İlçemizde ikamet eden ve hane geliri sosyal yardımlardan yararlanma şartlarına uyan gençlerimizin 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücreti kaymakamlığımız tarafından karşılanacaktır. Başvuru yapmak isteyen gençlerimizin kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sosyal medyada tartıştığı gençleri pompalı tüfekle vurdu
img

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
img

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.