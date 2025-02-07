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Gaziantep'te 'Huzurlu Okul Önleri ve Sokaklar' Uygulaması

Gaziantep'te 'Huzurlu Okul Önleri ve Sokaklar' Uygulaması
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Gaziantep'te yapılan uygulamada 8 sürücüye toplam 13 bin 856 TL ceza kesilirken, 45 aranan şahıs yakalandı. Uygulama, kamu düzenini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan 'huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar' uygulamasında 8 sürücüye toplam 13 bin 856 TL idari para cezası uygulanırken 45 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar' uygulaması yapıldı. Başta okul çevreleri olmak üzere sokaklar ve parklarda kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla yapılan uygulama sonucunda 4 bin 814 şahıs ve 82 servis aracı sorgulanırken, 142 işyeri, 24 metruk bina ve 48 park denetimi yapıldı.

Uygulama sonucunda 8 sürücüye toplam 13 bin 856 TL idari para cezası uygulanırken 45 aranan şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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