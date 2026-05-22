Gaziantep'te jandarmadan huzur-güven uygulaması: 673 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan huzur-güven uygulamasında 673 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet-asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçlarına yönelik huzur-güven uygulaması yapıldı. Son bir haftada yapılan huzur-güven uygulamasına asayiş, trafik ve narkotik unsurları katıldı.

Uygulama sonucunda 8 bin 463 şahıs ile 2 bin 450 araç sorgulanarak 673 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 ton 155 kilo kaçak tütün, 60 gram amfetamin, 28 gram bonzai, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 53 adet şarj adaptörü ve kablosu, bin 843 adet telefon aksesuarı, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uygulama ile 16 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
