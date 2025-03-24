Gaziantep'te Huzur-Güven Uygulaması: 24 Şahıs Yakalandı, 20 Sürücüye Cezalar Kesildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin okul çevrelerinde icra ettiği huzur-güven uygulamasında aranan 24 şahıs yakalanırken, 20 sürücüye 48 bin 649 TL idari para cezası uygulanarak 10 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması icra etti. Okul çevreleri, sokaklar ve parklarda genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması gibi kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla icra edilen uygulamaya çok sayıda ekip katıldı.

Uygulama sırasında 6 bin 659 şahıs ile 2 bin 595 araç sorgulanarak 133 sokak, 48 park ve 96 iş yeri denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda ise 24 aranan şahıs yakalanırken 20 sürücüye toplam 48 bin 649 TL idari para cezası uygulanarak 10 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP