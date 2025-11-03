Haberler

Gaziantep'te Huzur-27 Uygulamasında 9 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Huzur-27 Uygulamasında 9 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan 'Huzur-27' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı ve 134 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te polis ekiplerince kent merkezinde yapılan 'Huzur-27' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı, 134 araca ise cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde pek çok noktada 'Huzur-27' uygulaması yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada, 3 bin 451 şahıs ile 981 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

Uygulama sonunda 134 araca ise cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
