Gaziantep'te Huzur-27 Uygulamasında 9 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te polis ekiplerince kent merkezinde yapılan 'Huzur-27' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalandı, 134 araca ise cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde pek çok noktada 'Huzur-27' uygulaması yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada, 3 bin 451 şahıs ile 981 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.
Uygulama sonunda 134 araca ise cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP
