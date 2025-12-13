Haberler

Gaziantep'te "Huzur 27" uygulaması kapsamında 71 araca 797 bin 439 TL ceza kesildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen 'Huzur 27' uygulamasında 13 bin 610 şahıs sorgulanırken, 54 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 71 araca toplamda 797 bin 439 TL ceza kesildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur 27" uygulamasında çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, kurallara uymayan araçlara da cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 13 bin 610 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 gram uyuşturucu madde ile 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 66 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında bin 330 araç sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 71 araca toplam 797 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - GAZİANTEP

GAZİANTEP
