Gaziantep'te Huzur-27 Uygulaması: 14 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te gerçekleştirilen 'Huzur-27' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı ve 139 araca cezai işlem uygulandı. Uygulamada ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep'te polis ekiplerince kent merkezinde yapılan 'Huzur-27' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli şahıs yakalandı, 139 araca ise cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde pek çok noktada 'Huzur-27' uygulaması yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada, 2 bin 793 şahıs ile bin 70 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uygulama sonunda 4 şüpheli hakkında işlem yapılırken 139 araca ise cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa