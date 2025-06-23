Gaziantep'te Hız Sınırı İhlaline 878 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Hız Sınırı İhlaline 878 Bin TL Ceza
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Gaziantep'te otoyolda yapılan radar denetimlerinde hız sınırlarını aşan 364 araç plakasına toplamda 878 bin 159 TL ceza uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep'te otoyolda hız sınırlarını aştığı tespit edilen 364 araç plakasına 878 bin 159 TL ceza uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otoyol üzerinde radar faaliyeti icra edildi. Yapılan üç haftalık denetimler neticesinde 364 araç plakasına, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmeleri sebebiyle 878 bin 159 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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