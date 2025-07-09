Gaziantep'te Hız İhlalleri için 607 Bin TL Ceza Kesildi

Gaziantep'te Hız İhlalleri için 607 Bin TL Ceza Kesildi
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Gaziantep'te Otoyol Jandarması Timleri tarafından yapılan radar uygulaması sonucu 244 araç hız sınırlarını ihlal ettiği için toplam 607 bin 50 TL trafik cezası ile cezalandırıldı.

Gaziantep'te Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması Timleri tarafından 244 araç plakasına, hız sınırlarını ihlal etmeleri sebebiyle 607 bin 50 TL trafik cezası uyguladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otoyol Jandarması Timleri tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TAG otoyolu üzerinde radar uygulaması yaptı. Son bir aylık Radar faaliyeti uygulamaları neticesinde; 244 araç plakasına, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmeleri sebebiyle 607 bin 50 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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