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Gaziantep'te Hız İhlaline 164 Bin TL Cehapezası

Gaziantep'te Hız İhlaline 164 Bin TL Cehapezası
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan radar kontrollerinde, 63 araç plakasına hız sınırlarını ihlal ettiği için toplamda 164 bin 726 TL trafik idari para cezası kesildi. Otoyol Jandarması Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan radar kontrollerinde 63 araç plakasına belirtilen hız sınırlarını ihlal etmekten 164 bin 726 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otoyol üzerinde radar faaliyeti uygulamaları icra edildi. Bir haftalık 63 araç plakasına yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmeleri sebebiyle 164 bin 726 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Benzer uygulamaların farklı noktalarda devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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