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Gaziantep'te Hız İhlali Yapan 172 Araca 410 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Hız İhlali Yapan 172 Araca 410 Bin TL Ceza
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde hız sınırını ihlal eden 172 araca toplamda 410 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Otoyoldaki denetimlerin süreceği bildirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda yapılan trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 172 araca 410 bin 360 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, otoyolda trafik denetimi yaptı. Son iki hafta içerisinde yapılan denetim faaliyetinde 172 araç plakası ve sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırını ihlal etmekten 410 bin 360 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Otoyoldaki trafik denetimlerinin farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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