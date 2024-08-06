Gaziantep'te hız ihlali yapan 115 araç sürücüsüne 185 bin 950 TL trafik cezası

Gaziantep'te hız ihlali yapan tüm araçlara yönelik yerli MEDAR MTS radarı kullanılarak yapılan denetimlerde bin 300 araç ve sürücüsü denetlenerek 115 araç sürücüsüne toplam 185 bin 950 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetim ve kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekiplerinin yerli MEDAR MTS radarını kullanılarak hız ihlali yapan tüm araçlara yönelik denetimlerinde bin 300 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimler sonunda 115 araç sürücüsüne toplam 185 bin 950 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP