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Gaziantep'te Hırsızlıktan Aranan Firari Yakalandı

Gaziantep'te Hırsızlıktan Aranan Firari Yakalandı
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Hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç., Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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