Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te bir okulda hırsızlık yaptığı belirlenen S.A. isimli şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir okulda hırsızlık yaptığı belirlenen S.A. isimli şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık yaptığı belirlenen S.A. isimli şahıs yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Okul içerisindeki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kameralara gözükmemek için kafasına ceket geçirdiği ve çantanın içerisinden eşyalar çaldığı görüldü.

Şüpheli, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP