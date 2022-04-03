Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 9 şahıs tutuklandı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te çeşitli hırsızlık suçlarından gözaltına alınan 24 şüpheli şahıstan 9'u tutuklanırken, 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda neticesinde 7 otodan hırsızlık, 6 açıktan hırsızlık, 6 yağma, 2 işyerinden hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 2 bisiklet hırsızlığı, 1 ikametten hırsızlık ve 1 tehdit olayı olmak üzere 27 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 24 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalan şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 24 şüpheli şahıstan 9'u tutuklanırken, 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 12 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP