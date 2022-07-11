Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 15 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 18 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te 15 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 18 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 8'i adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yağma, 3 açıktan hırsızlık, 2 ikametten hırsızlık, 2 otodan hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 oto hırsızlığı ve 1 bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 15 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 18 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Muhtelif çalıntı malzemelerle yakalanan şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek diğer 9 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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