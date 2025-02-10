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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Ocak ayı içerinde çok sayıda çalışma yapıldı. Şehitkamil, Şahinbey, Karkamış, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Yavuzeli ve Nizip ilçelerinde icra dilen çalışmalarda 20 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 26 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 26 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, el konulan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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