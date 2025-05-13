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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 26 şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 26 şahsı jandarma yakaladı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 21 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 26 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 21 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 26 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslardan 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Nisan ayında Şehitkamil, Oğuzeli, Yavuzeli, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 21 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 26 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 26 şüpheli şahıstan 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 1 milyon 508 bin TL değerinde ziynet eşyası, 2 adet motorlu araç, 655 metre kablo, 48 adet muhtelif ev eşyası, 100 kilogram hurda demir, 15 adet bağ/bahçe malzemesi, 28 bin 900 TL para, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 45 adet tabanca fişeğine el konularak malzemeler sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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