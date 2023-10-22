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Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kamu kurumuna ait malzemelerin çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kamu kurumuna ait kablo, invertör cihazları ile su boru ve vanalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Gaziantep Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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