Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri tutuklandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kamu kurumuna ait malzemelerin çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kamu kurumuna ait kablo, invertör cihazları ile su boru ve vanalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa