Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kamu kurumuna ait malzemelerin çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kamu kurumuna ait kablo, invertör cihazları ile su boru ve vanalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.