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Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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