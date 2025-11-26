Haberler

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile yine aynı suçtan aranan 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerin ardından cezaevinde teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
