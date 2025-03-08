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Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı, bunlardan 17'si tutuklandı. Operasyonda çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık yaptığı tespit edilen 17 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda iş yeri, şantiyeler ve inşaat alanlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 20 şüpheli, evlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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