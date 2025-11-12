Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonlarında 13 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan hırsızlık şüphelisi 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eylül ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin desteğiyle yapılan operasyonları sonucunda 10 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP