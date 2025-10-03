Haberler

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonları: 25 Şüpheliden 17'si Tutuklandı

Gaziantep'te yapılan jandarma operasyonlarında, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 25 şüpheli yakalanmış, bunlardan 17'si tutuklanmıştır. Olayların aydınlatılması ve mağdurlara malzemelerin geri verilmesi için geniş çaplı çalışmalar sürdürülmektedir.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eylül ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) destekli özel timlerin desteğiyle yapılan operasyonları sonucunda 13 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 25 şüpheliden 17'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
