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Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonları: 20 Gözaltı

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonları: 20 Gözaltı
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Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 17 hırsızlık olayıyla bağlantılı 20 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik jandarmanın kasım ayında yaptığı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik kasım ayı içerinde Şahinbey, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 20 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 20 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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