Gaziantep'te Hırsızlık Olaylarına Karışan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip ilçesindeki inşaat alanından demir ve Şahinbey ilçesindeki bir tarladan zeytin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayları gerçekleştirdiği gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip ilçesindeki inşaat alanından demir ve Şahinbey ilçesindeki bir tarladan zeytin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayları gerçekleştirdiği gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.