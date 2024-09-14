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Gaziantep'te Hırsızlık Çetesi Operasyonu: 22 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep merkezli evden hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 22 şüpheli tutuklandı. Çeşitli illerde 45 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen çetenin bazı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep merkezli evden hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli şahıs tutuklandı. Çeşitli zamanlarda 4 ilde 45 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son zamanlarda artan evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheli ile daha önce Kahramanmaraş, Kars ve Konya illerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 14 şüpheli olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin Gaziantep'te 39, diğer illerde de 6 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık gaziantep Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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