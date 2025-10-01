Haberler

Gaziantep'te Hatalı Şerit Değiştiren Sürücülere 1 Milyon TL Ceza

Gaziantep'te Hatalı Şerit Değiştiren Sürücülere 1 Milyon TL Ceza
Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eyül ayı içerisinde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimler yaptı. Denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda kurallara aykırı şekilde 'kaynak' yöntemiyle şerit ihlali yapan bin 402 araç sürücüsüne 1 milyon 362 bin 186 TL cezai işlem uygulanırken, denetimlerin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP

