Gaziantep'te Hatalı Şerit Değiştiren 2 Bin 236 Sürücüye Ceza

Gaziantep'te trafik denetimleri sırasında, bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle giren 2 bin 236 sürücüye idari işlem yapıldı ve ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep'te trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan 2 bin 236 araç sürücüsüne idari işlem uygulanarak ceza yazıldı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimler yaptı. Denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 2 bin 236 araç sürücüsüne idari işlem uygulanarak ceza yazıldı. Araçların 'kaynak' anları ise kameralara yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
