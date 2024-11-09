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Gaziantep'te Halk Otobüsünün Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Halk Otobüsünün Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Yeditepe Mahallesi, Üniversite Bulvarı Tıp fakültesi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, 27 BZ 076 plakalı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek aynı yönde ilerleyen 27 H 0510 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Kafası otobüsün tekerleğinin altında kalan sürücü feci şekilde can verirken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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