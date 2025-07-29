Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Körkün Mahallesi'nde bir halı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Gaziantep'te bir halı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Körkün Mahallesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok

Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MTV borcu olan muayene yaptıramayacak! 31 Temmuz son gün

Borcunu unutan yandı! Ödemeyene hem ceza hem haciz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.